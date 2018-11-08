ريال مدريد عرض 214 مليون يورو لضمّ مبابي.. وسان جرمان «سرقه» في آخر ساعة

المصدر: حميد نعمان - دبي

كشفت تسريبات «فوتبول ليكس» الجديدة، أمس، العديد من التفاصيل المثيرة الخاصة بصفقة ريال مدريد ولاعب سان جرمان الفرنسي حالياً، الشاب كيليان مبابي في صيف 2017، والتي لم يكتب لها النجاح. وقالت صحيفة «ليكيب» الفرنسية إن النادي الملكي عرض رسمياً على ناديه السابق موناكو 214 مليون يورو للفوز بعقد اللاعب، إلا أن ذلك لم يكن حاسماً لنقل مبابي (19 سنة)، إلى العاصمة الإسبانية.

وكانت الصفقة في حدود 180 مليون يورو بجانب ضرائب تصل إلى 34 مليون يورو يدفعها النادي الملكي، ليبلغ مجموع قيمتها 214 مليون يورو، وكانت تقل بنحو ثمانية ملايين يورو فقط عن أكبر صفقة في تاريخ الكرة، والخاصة بنجم البرازيل نيمار حين اشتراه نادي باريس سان جرمان، من خلال دفع قيمة شرطه الجزائي في عقده مع ناديه السابق برشلونة الاسباني في الفترة نفسها.

وعلى الرغم من جدية عرض الريال، إلا أن مبابي اختار في النهاية الانتقال إلى سان جرمان الذي دخل على الصفقة في آخر لحظة، وبعقد إعارة مشروط بدفع القيمة نفسها 180 مليون يورو في الصيف التالي (2018)، ليصبح ثاني أغلى لاعب في التاريخ.

وكان شرط مدير موناكو، الروسي ديمتري فاسيليف، على سان جرمان هو دفع القيمة نفسها التي عرضها مدريد ليتم التعاقد رسمياً، في آخر ساعة من اليوم الأخير للانتقالات الصيفية 2017.

وقالت صحيفة «ماركا» الإسبانية إن المفاوضات بين الريال ووكيل مبابي، ووالده ويلفريد، تمت في لوس أنجلوس الاميركية، والسبب الذي دفع الريال للتراجع في اللحظة الاخيرة اشتراط والد مبابي الحصول على مكافأة بـ30 مليون يورو من مدريد، ما جعل العملاق الإسباني يصرف النظر عن الصفقة. وذكرت التسريبات أن مبابي وضع العديد من الشروط على سان جرمان ليوافق على اللعب بقميصه، بعضها تمت الموافقة عليه والآخر رُفض.

فمثلاً وافق النادي الفرنسي على دفع راتب سنوي يصل إلى 10 ملايين يورو خالٍ من الضرائب، وخمسة ملايين يورو مكافأة عقد على دفعات في أول موسمين. ومن الأمور التي رفضت، اشتراط والده رفع راتب مبابي إلى 30 مليون يورو في حال فاز بالكرة الذهبية، وهو ما كان سيجعل مبابي الأعلى راتباً في تاريخ الكرة الفرنسية، ويعادل ايضاً راتب النجم الحالي وزميله في الفريق نيمار، ليتم تعويض ذلك بمكافأة نصف مليون يورو صافية.

ورفض النادي أيضاً شرط مبابي الخاص بمكافأة ضخمة لم يكشف عنها في حال تم إقصاء النادي الفرنسي من أبطال أوروبا بسبب اللعب المالي النظيف. ولم يستجب سان جرمان لرغبة اللاعب في الحصول على 50 ساعة رحلات جوية سنوياً على طائرة خاصة، لكنه وافق في جانب على دفع 30 ألف يورو شهرياً، لتوفير سائق وحارس شخصي وخادم للنجم الفرنسي الشاب.

تفاصيل واشتراطات غريبة في عقد مبابي مع سان جرمان

■ يحصل مبابي على 10 ملايين يورو كراتب سنوي خالٍ من الضرائب.

■ مكافأة توقيع العقد للاعب بخمسة ملايين يورو على دفعات في أول موسمين.

■ رفض النادي الفرنسي شرطاً بحصوله على راتب 30 مليون يورو سنوياً حال فوزه بالكرة الذهبية، وعوّضها بمكافأة بنصف مليون يورو.

■ اشترط تعويضه مالياً برقم لم يكشف عنه في حال إقصاء سان جرمان من «أبطال أوروبا» بسبب مخالفة لوائح اللعب المالي النظيف.

■ لم يستجب النادي لرغبة مبابي في الحصول على 50 ساعة سنوياً على متن طائرة خاصة.

■ وافق سان جرمان على دفع 30 ألف يورو شهرياً لتمويل حصول اللاعب على خادم وحارس شخصي وسائق.