نحاتة تمثال محمد صلاح ترد على منتقديها

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

بالرغم من الحضور اللافت الذى فرضه اللاعب المصري ونجم نادي ليفربول الإنجليزي ، محمد صلاح ، على المنتدى العالمى للشباب، فى دورته الثانية، بمدينة شرم الشيخ، بعد ظهور تمثال للفرعون المصرى، إلا أن هناك انتقادات طالت النحاتة مى عبد الله، صاحبة التمثال.

وأمام سيل الانتقادات التي راجت في مواقع التواصل الاجتماعي، خرجت النحاتة مى عبد الله، بعد مشاركتها في المنتدى هذا العام، لتدافع عن نفسها أمام الانتقادات التى نالتها إزاء تصميمها للتمثال.

وعلقت مى ل"اليوم السابع" قائلةً: " لما بدأت فى التمثال لم أفكر أنه سيكون لمنتدى الشباب، ولا للمعرض، بدأته على صفحة الفيس بوك_ وكنت أشرح خطوه بخطوه والمراحل، لغرض تعريف من له الموهبة والرغبة في تعلم فن النحت.

وتابعت: "لم يكن غرضى عمل تصميم جامد ولا فكرة خرافية وإنما مساعدة من يسأل ويريد أن يتعلم بمتابعته للخطوات.

وأضافت: "مع أن كثير من الناس طلبت مني التوقف عن شرح الخطوات باعتبارها أسرار مهنة ، رفضت وأصريت على تكلمة الخطوات لفائدة المتابعين ، وثانى خطوة لما قررت أكمله للمنتدى، ووصلت لمرحلة الجبس ، طلبت إدارة المنتدي أن يكون التمثال من البرونز وليس الجبس.

وواصلت: "المهم عندما قرر المنتدى ان يكون التمثال من البرونز اضطريت إلى صبه برونز، وعملية الصب تأخذ وقتا كبيرا لتحويل التمثال من خامه الجبس الى خامة النحاس، وتفاجأت آخر يوم قبل تسليم التمثال للمنتدى انه هكذا! فماذا أعمل ؟، المنتدى طالب التمثال ولا استطيع أن أرفض تسليمه لهم ".

واستطردت: "المهم التمثال طلع فى النهاية كما ترون، وأنا لست بغاضبة ولا أشعر بالندم، لإنى عملت ما يمكن عمله ولم أقصر ، والتعليقات السلبية لن تحبطنى".

واختتمت: "أتمنى أن تتعلم الناس فن النقد بأدب واحترام، لأن البعض قد لايتحمل النقد، أنا الحمد لله قوية وأتحمل النقد".