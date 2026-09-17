قرقاش خلال قمة الإعلام العربي بدبي: وقف الحرب خطوة لبدء علاقة جديدة.. والإمارات تمد يد الصداقة والحوار

أكد المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، أن المنطقة ما زالت في أزمة ومواجهة مع إيران، مشدداً على أن إدارة تلك الأزمة ومواجهتها بأقل الأضرار واجب، في ظل انهيار المنظومة الأمنية التي كانت موجودة في المنطقة، والحاجة إلى إيجاد نوع من التفاهمات الجديدة.

وقال قرقاش خلال جلسة على هامش انعقاد قمة الإعلام العربي بدبي، إن توجهات الإمارات في الوقت الحالي مع إيران تقوم على عدة جوانب، أهمها «الردع والدفاع عن سيادة الدولة، والمرونة المطلوبة للحوار لإيجاد صياغة جديدة والتمهيد لمصالحة جديدة».

وأضاف أن العلاقات مع إيران لا بد وأن يكون فيها تصالح وحوار، وأن يتجاوز ذلك الحوار الأمور اليومية من حركة تجارية وطيران وسفن وغيرها، إلى ضمان عدم الاعتداء وبحث المستقبل الذي يحفظ الاستقرار في المنطقة.

وأوضح قرقاش أن بناء الثقة مع إيران سيتطلب سنوات عديدة، لأن الإمارات ودول المنطقة واجهت عدواناً إيرانياً كبيراً جداً ومبيتاً واستعداداً سابقاً للهجوم على كافة دول الخليج.

وأشار إلى أن الرئيس الإيراني ذكر سابقاً أن هجوم إيران على دول الخليج خطأ، مضيفاً: «وفي تقديري هذا خطأ استراتيجي خلق لإيران وضعاً أكثر تعقيداً على المدى البعيد»، مؤكداً أن دوائر صنع القرار في إيران متعددة، ويجب أن تنظر لدول الخليج بنظرة مختلفة.

وقال قرقاش إن : «الخطوة الأهم حالياً هيا وقف الحرب لبدأ علاقة جديدة، والإمارات دافعت عن نفسها وستستمر في ذلك لكن أيضا تمد يد الصداقة والحوار»، مضيفا :« لا يوجد إتفاق كامل في الأفكار مع إيران بعد لقاء سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد مع الرئيس الإيراني لكن هناك اتفاق بأنه يجب قلب الصفحة والنظر للمستقبل».

وتُختتم، اليوم، أعمال قمة الإعلام العربي في دورتها الـ24، التي انعقدت في مركز دبي التجاري العالمي.

وضمّت حوارات القمة وجلساتها نخبةً من كبار مسؤولي المؤسسات الوطنية الرائدة، ورؤساء تحرير الصحف، وأبرز الكتّاب والمحللين الاستراتيجيين، وصنّاع المحتوى والمؤثرين من 23 دولة، وذلك في أكثر من 175 جلسة توزعت على أيام القمة الثلاثة.

وشملت أجندة قمة الإعلام العربي هذا العام ثمانية منتديات، هي: منتدى الإعلام العربي، ومنتدى الاتصال الحكومي، الذي يُعقد للمرة الأولى ضمن القمة، والمنتدى الإعلامي العربي للشباب، ومنتدى الأفلام، ومنتدى الألعاب الإلكترونية، وقمة رواد التواصل الاجتماعي العرب، ومنتدى «دبي بودفست»، إلى جانب منتدى «يورونيوز»، الذي تستضيفه القمة للمرة الأولى خارج قارة أوروبا.

كما شهدت القمة تكريم الفائزين بجائزة الإعلام العربي، التي يُحتفل هذا العام بيوبيلها الفضي، وجائزة الإعلام العربي للشباب «إبداع» في دورتها العاشرة، إضافة إلى جائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب.