صدمة في موناكو بعد الخسارة الرابعة

المصدر: باريس - أ.ف.ب

قرعت الخسارة الرابعة التي تلقاها هذا الموسم موناكو، وصيف الموسم الماضي في الدوري الفرنسي لكرة القدم، جرس الإنذار في نادي الإمارة، وسط دعوات إلى «رص الصفوف» وتعزيز ثقة مفقودة، للعودة إلى الفوز.

وخسر موناكو صفر-2 أمام مضيفه سانت اتيان، أول من أمس، في افتتاح المرحلة الثامنة، بهدفين للتونسي وهبي الخزري، ليتلقى بطل 2017 خسارته الرابعة في الدوري المحلي هذا الموسم، ويفشل في تحقيق الفوز لست مباريات متتالية، للمرة الأولى منذ 2010.

وخسر موناكو 1-2 أمام ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لدوري أبطال أوروبا، الأسبوع الماضي.

من جهته، أكد المدرب البرتغالي، ليوناردو جارديم، أن «الجميع خائب الأمل لأننا في أسفل الترتيب، هذه ردة فعل طبيعية، في الأزمات يجب عدم الاستسلام، وحظوظنا ستتغير إذا عملنا بجهد».