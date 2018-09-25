مبابي يتلقّى هدية قيمة من بيليه

المصدر: باريس - أ.ف.ب

«شكراً للهدية الرائعة أيها الملك».. بهذه العبارة التي أوردها على موقعي «تويتر» و«إنستغرام»، وجه مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي كيليان مبابي، الشكر للأسطورة البرازيلية بيليه الذي أهداه قميص نادي سانتوس ممهوراً بتوقيعه.

وقام مبابي الذي غاب عن مباراة فريقه ضد رين (3-1) في المرحلة السادسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم بسبب الإيقاف، بنشر صورة له مبتسماً مع قميص النادي الوحيد لبيليه، في صورة ظهر في خلفيتها برج إيفل.

وكان بيليه (77 عاماً) أشاد بمبابي كثيراً، وقال في تغريدة بعد تسجيل الأخير هدفاً في نهائي مونديال روسيا في مرمى كرواتيا، ليصبح بالتالي ثاني أصغر لاعب بعد بيليه يسجل في مباراة نهائية للمونديال: «إذا استمر كيليان في معادلة أرقامي القياسية، ربما يتعين علي اللعب مجدداً».

وسجل مبابي هدفاً في مرمى كرواتيا بعمر 19 عاماً وستة أشهر، ليصبح بالتالي ثاني أصغر لاعب يسجل هدفاً في المباراة النهائية لكأس العالم، بعد بيليه الذي سجل بعمر الـ17 وثمانية أشهر في مرمى السويد (5-2) في نهائي عام 1958 بحسب وكالة «أوبتا» للإحصاءات.