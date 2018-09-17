إصابة نجم ليفربول فيرمينو تربك حسابات كلوب

المصدر: لندن - أ.ف.ب

أكد نادي ليفربول الإنجليزي إصابة مهاجمه البرازيلي روبرتو فيرمينو بجرح في عينه في المباراة ضمن الدوري المحلي ضد توتنهام هوتسبر أول من أمس، ما قد يبعده عن المباراة الأولى لفريقه في دوري أبطال أوروبا في كرة القدم الثلاثاء ضد باريس سان جرمان الفرنسي.

وأصيب فيرمينو في المباراة التي استضافها توتنهام على ملعب ويمبلي ضمن المرحلة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وخرج قبل نحو 15 دقيقة من النهاية، بعد تسجيله الهدف الثاني لفريقه في المباراة التي انتهت لمصلحة الضيوف 2-1.

وستربك هذه الإصابة حسابات مدربه، الألماني يورغن كلوب، خصوصاً أن فيرمينو هو حجر الأساس في المثلث الهجومي لليفربول، بجانب المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو مانيه.

ونتجت الإصابة عن دخول إصبع مدافع توتنهام البلجيكي يان فيرتونغن في العين اليسرى للمهاجم البرازيلي.

وأعلن ليفربول في بيان أن «الفحص في المستشفى أكد وجود جرح في العين، إلا أنه لن يكون ثمة ضرر دائم». وأضاف «ستتم مراقبة الموضوع ومعالجته من قبل الطاقم الطبي لليفربول، قبل اتخاذ أي قرار بشأن قدرة فيرمينو على المشاركة في مباراة سان جرمان في دوري أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد». وشدد الأخير على أنه «في هذه المرحلة، لم يتم استبعاد اللاعب الرقم 9».

ويتوقع أن يؤثر غياب فيرمينو، في حال تأكده، بشكل سلبي على ليفربول، لاسيما أن المهاجم الدولي، البالغ من العمر 26 عاماً، شكل عنصراً أساسياً في قيادة الفريق إلى المباراة النهائية لدوري الأبطال في الموسم الماضي (قبل الخسارة أمام ريال مدريد 1-3)، بتسجيله 10 أهداف، تساوياً مع زميليه في خط الهجوم المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو مانيه.

ويواجه فريق المدرب الألماني يورغن كلوب مهمة صعبة في دور المجموعات لدوري الأبطال هذا الموسم، إذ يشارك في المجموعة الثالثة مع سان جرمان ونابولي الإيطالي والنجم الأحمر بلغراد الصربي. وحقق ليفربول بداية مثالية للموسم الجديد في الدوري الإنجليزي، بفوزه في مبارياته الخمس الأولى.

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خلال مباراة سان جرمان في دوري الأبطال.