الإسباني بيرنات ينتقل إلى سان جرمان

المصدر: باريس - أ.ف.ب

كشف مدرب نادي باريس سان جرمان، الألماني توماس توخل، أن الظهير الأيسر الإسباني خوان برنات والمهاجم الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو موتينغ خضعا أمس لفحص طبي تمهيداً لانتقالهما الى صفوف فريق العاصمة الفرنسية. وقال توخل في المؤتمر الصحافي عشية مباراة فريقه ضد نيم في المرحلة الرابعة من الدوري المحلي لكرة القدم، والذي يتصدره حامل اللقب بعد تحقيق العلامة الكاملة في مبارياته الثلاث منذ مطلع الموسم الحالي «يقوم كل من خوان برنات واريك ماكسيم شوبو موتينغ بالفحص الطبي».

ويدافع برنات عن ألوان نادي بايرن ميونيخ الألماني، وتقدر صفقة انتقاله بـ15 مليون يورو، ويرجح أن يكون احتياطياً لليفين كورزاوا.

أما تشوبو موتينغ فهو مهاجم سابق لستوك سيتي الإنجليزي، وسينتقل بصفقة حرة في حال اجتيازه الفحص الطبي بنجاح، وسيكون احتياطياً للمهاجم الأوروغوياني إدينسون كافاني.