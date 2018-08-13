موناكو يستهل الدوري الفرنسي بثلاثية في نانت

المصدر: باريس - أ.ف.ب

استهل موناكو، وصيف الموسم الماضي، مشواره في الدوري الفرنسي لكرة القدم بفوز متأخر على مضيفه نانت 3-1، أول من أمس، في المرحلة الأولى على ملعب «لا بوجوار»، فيما حقق الصاعدان نيم ورينس فوزين ثمينين.

وانتظر موناكو حتى الدقيقة 69 لافتتاح التسجيل عن طريق لاعب الوسط الهجومي البرتغالي روني لوبيس من رأسية قريبة، قبل أن يضاعف المونتينيغري ستيفان يوفيتيتش الأرقام من هجمة مرتدة سريعة (80).

وقتل الهداف الكولومبي راداميل فالكاو حظوظ المضيف بهدف ثالث على باب المرمى، بعد ربع ساعة من نزوله بديلاً (83)، قبل أن يقلص الأرجنتيني إيمليانو سالا النتيجة في الوقت بدل الضائع (90+2).