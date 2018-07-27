%98 إشغال الملاعب.. وبيع 3 ملايين تذكرة في مونديال روسيا

المصدر: يوسف أحمد ـــ دبي

حققت النسخة الأخيرة من كأس العالم لكرة القدم، التي استضافتها روسيا بين شهرَي يونيو ويوليو، وتوّج خلالها المنتخب الفرنسي بطلاً للعالم بعد الفوز على كرواتيا في النهائي، نجاحاً كبيراً على كل المستويات، تنظيمياً وجماهيرياً وكروياً وأمنياً أيضاً. وأكد ذلك نائب السفير الروسي بالإمارات، يوري فيداكاس، في حديث لـ«الإمارات اليوم»، حيث شدد على أن الحدث حقق نجاحاً كبيراً فاجأ الكثيرين. واستضافت 11 مدينة روسية البطولة، ولم تشهد أي حدث أمني يعكر صفو الأجواء الكروية العالمية، باستثناء حوادث صغيرة لم تكن مؤثرة، وظهرت روسيا بلداً منفتحاً، وهو ما علق عليه العديد من وسائل الإعلام العالمية.

وكان لافتاً، بحسب الأرقام الصادرة عن اللجنة المنظمة، التي أكدها فيداكاس، أن إشغال الملاعب بلغ 98%، وهو رقم مميز جداً في كأس العالم، بجانب بيع ثلاثة ملايين تذكرة. وخلال العرس الكروي استخدم أكثر من 15 مليون شخص المطارات الروسية، بينما انتقل نحو 300 ألف مسافر بوساطة القطارات ووسائل نقل أخرى، ووصلت أعداد المتابعين للمباريات عبر الشاشات العملاقة إلى أرقام قياسية، بنحو سبعة ملايين مشاهد. بالإضافة إلى ذلك، شهدت روسيا توافداً للسياح منقطع النظير، فقد زار أكثر من خمسة ملايين شخص المدن التي استضافت المباريات، منهم 2.9 ملايين سائح أجنبي، بواقع أكثر من 2.7 مليون لموسكو، وسانت بطرسبرغ بـ600 ألف، وسوتشي 500 ألف. وجاء أغلب عشاق الكرة المستديرة من الصين والولايات المتحدة والمكسيك، والبرازيل والأرجنتين والمملكة المتحدة، وكولومبيا وألمانيا والبيرو.

واستمتع عشاق الكرة بما يقرب من 917 ساعة على الهواء مباشرة، بجانب الموسيقى وبرامج الترفيه، التي استمرت 323 ساعة، وشاركت فيها 646 فرقة، وكانت كلها مجانية.

وبالإضافة إلى كل ذلك، شهدت النهائيات الروسية أول استخدام لـ«تقنية الفيديو» في التحكيم (VAR).

وسبق لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، أن وصف في تصريحات صحافية، نهائيات روسيا 2018 بأنها «أفضل كأس عالم في التاريخ». الأمر الذي أكده خبراء آخرون في كرة القدم.

وقال نائب السفير الروسي، فيداكاس، إنه سعيد بالاهتمام الكبير بكأس العالم 2018 في الإمارات بشكل خاص، مشيراً إلى أن البطولة تصدرت عناوين وسائل الإعلام المحلية، وأضاف: «السفارة الروسية في أبوظبي والقنصلية العامة في دبي، تلقيتا الكثير من المكالمات والطلبات من الإماراتيين وغيرهم من الجنسيات المقيمة في الإمارات، عما يتعلق بالتأشيرات والتذاكر وإجراءات بطاقات المشجعين»، وتابع: «يمكننا القول بكل تأكيد إن عدد الزائرين من الإمارات كان كبيراً لمونديال روسيا»، وختم: «أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر جميع قراء صحيفتكم وكل الإماراتيين لدعمهم هذا الحدث الرياضي».

أرقام من مونديال روسيا

أكثر من 15 مليون شخص تنقلوا جواً في روسيا.

300 ألف مسافر استخدموا القطارات.

سبعة ملايين مشاهد تابعوا المونديال عبر الشاشات العملاقة.

أكثر من خمسة ملايين شخص زاروا المدن الروسية.

استمتع عشاق الكرة بما يقرب من 917 ساعة على الهواء مباشرة.