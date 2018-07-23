بيان حزين من الألماني أوزيل بعد "أهانه" المونديال

المصدر: محمد أبو إسماعيل – دبي

خرج لاعب الأرسنال الإنجليزي ومنتخب ألمانيا مسعود أوزيل، عن صمته أخيراً بعد فترة كبيرة من انتهاء بطولة كأس العالم وخروج منتخبه من دوري المجموعات لأول مرة بهذا الشكل المهين من 80 عاماً، وقال اللاعب في بيان نشره على حسابه الرسمي على تويتر: "اعتدت على ارتداء القميص الألماني بالفخر ... لكنني الآن لا".

وأعلن اللاعب الدولي اعتزاله في بيان من صفحتين على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي توتير اعتزاله الدولي بعدما أصيب بالعنصرية من الاتحاد الألماني لكرة القدم بعد أن أصبح "كبش فداء" بعد خروجه من دور المجموعات في كأس العالم.

وفي تصريحه ادعى صانع ألعاب الأرسنال أنه تحول إلى "دعاية سياسية" ولم يعد يشعر بالفخر في ارتداء القميص الوطني.

وشهد أوزيل انتقادات حادة بعد خروج ألمانيا المهين من الدور الأول في كأس العالم روسيا، وهو أسوأ أداء لها في كأس العالم منذ 80 عاما، والذي جاء بعد تصويره إلى جانب الرئيس التركي وهو ما شهد انتقادات حادة للاعب جعلته يشعر بالعنصرية.

وخاض مسعود أوزيل مع منتخب الماكينات الألمانية 92 مباراة، سجل 23 هدفا وصنع 33 هدفا، وتوج بلقب كأس العالم 2014 في البرازيل.