مرسيليا يتعاقد مع المدافع الكرواتي تشاليتا

المصدر: مرسيليا - أ.ف.ب

أعلن نادي مرسيليا الفرنسي، أمس، تعاقده مع قلب الدفاع الكرواتي الشاب دويي تشاليتا - سار الذي كان بديلاً في رحلة بلاده نحو وصافة مونديال روسيا 2018 في كرة القدم.

وحمل تشاليتا - سار (21 عاماً) ألوان ريد بول سالزبورغ النمساوي منذ 2014، وأحرز معه لقب الدوري المحلي في السنوات الأربع الأخيرة، ويملك في رصيده مباراتين دولتين مع منتخب كرواتيا.

ولم يكشف مرسيليا عن قيمة الصفقة لكن وسائل الإعلام الفرنسية تحدثت عن 20 مليون يورو لجلب اللاعب الشاب.

وكتب مرسيليا في بيان «قلب دفاع حقيقي، دويي تشاليتا - سار، لاعب مذهل جسدياً، قوي وصاحب لياقة بدنية (1.92م و89 كلغ)».

وخاض تشاليتا - سار مباراة واحدة في المونديال الأخير، ضد أيسلندا في دور المجموعات (2-1)، بعد ضمان كرواتيا التأهل إلى دور المجموعات وقبل مشوارها الرائع وبلوغها النهائي أمام فرنسا البطلة (2-4).

وسيعزز الكرواتي دفاع مرسيليا لتعويض الرحيل المحتمل للبرازيلي دورياً، التشيكي توماس هوبوكان والتونسي أيمن عبد النور هذا الصيف.

وزار تشاليتا - سار ملعب فيلودروم مرتين الموسم الماضي، بعد مواجهة مرسيليا في دور المجموعات ونصف نهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).

