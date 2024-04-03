هل يجوز الاستغفار أو الذكر أثناء الجلوس مع الناس أو أثناء مشاهدة التلفزيون؟

المصدر:
  • مروة سليم - دبي
التاريخ:

هل يجوز الاستغفار أو الذكر أثناء الجلوس مع الناس أو أثناء مشاهدة التلفزيون؟

الدكتور أحمد الحداد كبير مفتيين مدير ادارة الافتاء بدائرة الشؤون الاسلامية بدبي يجيب ..

 

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هل يجوز الاستغفار أو الذكر أثناء الجلوس مع الناس أو أثناء مشاهدة التلفزيون؟

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