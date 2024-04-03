هل يجوز الاستغفار أو الذكر أثناء الجلوس مع الناس أو أثناء مشاهدة التلفزيون؟
هل يجوز الاستغفار أو الذكر أثناء الجلوس مع الناس أو أثناء مشاهدة التلفزيون؟
الدكتور أحمد الحداد كبير مفتيين مدير ادارة الافتاء بدائرة الشؤون الاسلامية بدبي يجيب ..
هل يجوز الاستغفار أو الذكر أثناء الجلوس مع الناس أو أثناء مشاهدة التلفزيون؟— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) April 2, 2024
الدكتور أحمد الحداد كبير مفتيين مدير ادارة الافتاء بدائرة الشؤون الاسلامية بدبي يجيب .. pic.twitter.com/r5WoUuo1bS
هل يجوز اعطاء الإبنة وزوجها من أموال زكاة الوالدين ؟
هل يجوز الاستغفار أو الذكر أثناء الجلوس مع الناس أو أثناء مشاهدة التلفزيون؟
هل يجوز اعطاء الوالدين من أموال الزكاة ؟
هل تجب الصدقة على الدين المرجو سداده؟