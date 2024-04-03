هل يجوز الاستغفار أو الذكر أثناء الجلوس مع الناس أو أثناء مشاهدة التلفزيون؟

الدكتور أحمد الحداد كبير مفتيين مدير ادارة الافتاء بدائرة الشؤون الاسلامية بدبي يجيب ..

هل يجوز الاستغفار أو الذكر أثناء الجلوس مع الناس أو أثناء مشاهدة التلفزيون؟



الدكتور أحمد الحداد كبير مفتيين مدير ادارة الافتاء بدائرة الشؤون الاسلامية بدبي يجيب .. pic.twitter.com/r5WoUuo1bS — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) April 2, 2024

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هل يجوز الاستغفار أو الذكر أثناء الجلوس مع الناس أو أثناء مشاهدة التلفزيون؟

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