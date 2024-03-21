هل يجوز اعطاء الوالدين من أموال الزكاة ؟
الدكتور أحمد الحداد كبير مفتيين مدير ادارة الافتاء بدائرة الشؤون الاسلامية بدبي يجيب ..
اذا كان لك استفسار ديني يرجى ارساله عبر رسالة صوتية من خلال رقم واتس أب 0543082037
هل يجوز اعطاء الوالدين من أموال الزكاة ؟— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) March 20, 2024
الدكتور أحمد الحداد كبير مفتيين مدير ادارة الافتاء بدائرة الشؤون الاسلامية بدبي يجيب ..
اذا كان لك استفسار ديني يرجى ارساله عبر رسالة صوتية من خلال رقم واتس أب 0543082037 #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/NBFu8FcJX6