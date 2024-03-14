هل تجب الصدقة على الدين المرجو سداده؟

الدكتور أحمد الحداد كبير مفتيين مدير ادارة الافتاء بدائرة الشؤون الاسلامية بدبي يجيب ..

اذا كان لك استفسار ديني يرجى ارساله عبر رسالة صوتية من خلال رقم واتس أب 0543082037