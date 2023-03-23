"كود الإمارات" ضرورة للوقاية من الحرائق عند نصب الخيم

طالبت هيئة أبوظبي للدفاع المدني، بضرورة تطبيق "كود الإمارات" للوقاية من الحرائق عند نصب الخيم، والتأكد من توفير جميع المستلزمات الفنية الضرورية لسلامة الخيم من الحرائق، وتوفير العدد الكافي من طفايات الحريق، والاستعانة بالفنيين المعتمدين في التمديدات الكهربائية.

وشكلت الهيئة لجان متخصصة لإجراء جولات ميدانية طيلة أيام شهر رمضان المبارك للتأكد من مدى الالتزام باشتراطات السلامة في الخيم الرمضانية.

ونفذ فرق التفتيش في هيئة أبوظبي للدفاع المدني، أخيرا حملة ميدانية للتأكد من تطبيق تدابير الوقاية والسلامة في الخيم الرمضانية حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات، وذلك ضمن استراتيجية الهيئة وخطط عملها لنشر الطمأنينة والسلامة في المجتمع.

وقال مدير قطاع الحماية المدنية بالانابة في الهيئة العميد مهندس جمال سالم المنهالي ان الحملة تضمنت تحفيز الجمهور وحث الأفراد والمؤسسات والجمعيات الخيريه على الالتزام بشروط السلامة العامة عند نصب الخيم الرمضانية، بحيث تكون التمديدات الكهربائية مطابقة للشروط والمواصفات الفنية، خصوصاً مولدات الكهربائية وذلك تجنباً للمخاطر التي قد تنجم عن أي خلل قد يطالها نتيجة لعدم سلامتها فنياً.

من جانبه قال مدير إدارة الحماية المدنية في منطقة العين العقيد ناصر محمد الدحبة العفاري إن جهود الهيئة خلال شهر رمضان تركز على تحقيق أعلى درجات السلامة العامة في جميع المرافق والمنشآت، خصوصاً الخيم الرمضانية، مضيفاً أن كثرة الفعاليات في الشهر الفضيل تتطلب رفع درجة الوقاية تعزيزا للسلامة العامة .

ودعت هيئة أبوظبي للدفاع المدني أصحاب الخيم الرمضانية، إلى ضرورة توعية مرتاديها والعاملين فيها، وإرشادهم بالتصرف الأمثل عند حدوث أي طارئ .

وأكدت اهمية الالتزام بالإجراءات والمواصفات الفنية من قبل الافراد والشركات والمؤسسات الراغبين في إنشاء خيم رمضانية من أبرزها توفر السعة الكافية التي تحقق شروط سلامة شاغليها، ومنع التخزين داخل الخيم، أو استعمال الافران والسخانات ومواقد الطهو داخلها، ووضع وحدة معالجة هواء المكيف خارج الخيمة موصولة بقناة لا يقل طولها عن 1.5متراً، وضرورة وضع مصابيح الإضاءة بمسافة لا تقل عن 50سم من قماش الخيمة.

وناشدت الجمهور بضرورة تضمين التمديدات الكهربائية داخل مواسير لحمايتها، مع ربط قاطع كهربائي تلقائي، ويجب أن تكون الديكورات الداخلية وأقمشة الزينة معالجة بمواد مبطئة لانتشار اللهب، ومقاومة للحريق وتوفر عدد كافي من طفايات الحريق اليدوية، وفتح أكثر من مخرج للحريق ووجوب خلوها من أي معوقات ومكتوب عليها باللغتين العربية والانجليزية (مخرج).