ليالي رمضان الفنية.. لوحات ومنحوتات على خور دبي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

بدأت «السيف»، الوجهة ذات الشعبية قبالة خور دبي، معرضها الفني الخارجي «ليالي رمضان الفنية»، بالتعاون مع «دبي للثقافة»، الذي يثري السهرات الرمضانية بصحبة العائلة والأصدقاء، ويتيح استكشاف أعمال إبداعية تضم لوحات ومنحوتات ومقاطع فيديو أبدعها فنانون متعددو التخصصات.

وتماشياً مع الأجواء الرمضانية السائدة، التي تركز على العبادة والروحانية، يتيح المعرض المستمر طوال أيام شهر رمضان المبارك وحتى عيد الفطر، استكشاف الزائرين لميولهم الفنية، والتعرف إلى التراث الثقافي ومعاني الأعمال المعروضة المحاطة بأجمل الديكورات الرمضانية في وجهة «السيف».

وتتعاون وجهة «السيف» مع عدد من الفنانين المعروفين في الإمارات، مثل أسماء أحمد شيكو، التي تسلط أعمالها الضوء على أهمية الشعور بالروحانيات، إذ يعكس عملها المعروض في الهواء الطلق اللمسات الروحية في هذه الأيام الفضيلة. كما يمكن الاستمتاع بمشاهدة عمل فنان الخط العربي محمد الغاطي، المصنوع بتقنية الواقع المعزز. من ناحيتها، تربط الفنانة مسرة فاطمة سليماني فن الأكريليك برحلة الحياة، إذ تصور العواطف والمغامرات التي نخوضها في مختلف لحظات الحياة. ويستخدم الفنان علي شوا منحوتاته المطبوعة بشكل ثلاثي الأبعاد لتسليط الضوء على الخصائص والموضوعات العربية والشرق أوسطية التي تتميز بها المنطقة، مثل الكثبان الرملية، وفناجين القهوة العربية، إذ ترتبط هذه الموضوعات الفنية ارتباطاً وثيقاً بسكان المنطقة.

وسيستمتع الزوار بعمل يارا منلا ورغد المعروض في الهواء الطلق، والذي يعبّر عن العناصر الطبيعية المنعكسة فنياً على أرض الواقع.

• المعرض يستمر طوال أيام شهر رمضان المبارك.