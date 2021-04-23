أين تذهب.. استمتع بجوهر رمضان مع «سويس أوتيل الغرير»

المصدر: الإمارات اليوم

رمضان هو الوقت المثالي لقضاء وقت ممتع مع عائلتك وأحبائك. وفي هذا العام، سيبذل «سويس أوتيل الغرير» شوطاً إضافياً لتلبية احتياجاتك. سواء كنت تبحث عن تذوق النكهات الإقليمية مع الأنشطة المليئة بالمرح لأطفالك في مطعم «ليوان» أو تناول الطعام في راحة منزلك مع خدمة توصيل الإفطار، ينتظرك شهر رمضان مميز في «سويس أوتيل الغرير».

في رمضان، احتضن الجوهر الحقيقي للشهر المبارك واستمتع بلحظات عائلية عزيزة في مطعم «ليوان». بانتظاركم أنشطة الأطفال المليئة بالمرح التي تبقي المستكشفين الصغار لدينا مفتونين بالاختيار المغري للنكهات التقليدية. اصطحب العائلة إلى أمسية مليئة بالأذواق الأصيلة والاكتشاف الثقافي. الفندق يقدم عرضاً ترويجياً للحجوزات المبكرة طوال شهر رمضان، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بتجربة تناول الإفطار مقابل 95 درهماً للشخص، إذا تمت الحجوزات قبل 48 ساعة.

هل تتطلع لقضاء المزيد من الوقت مع أحبائك في رمضان؟ اسمح للطهاة الموهوبين في فندق «سويس أوتيل الغرير» بتولي مسؤولية تحضير الإفطار وتوصيله لباب منزلك. جرب وليمة شهية من مفضلات الموسم كاملة مع المقبلات الساخنة والباردة والحلويات التقليدية، بما في ذلك أم علي والمزيد. اختر من بين وليمة دجاج برياني أو وليمة أوزي لحم الضأن، حيث تستمتع بروح شهر رمضان الكريم مع النكهات العربية الأصيلة كل مساء.