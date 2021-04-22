«إذاعة الأولى»: تفاعل لافت مع «حريم الفريج» و«الجمرق»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت إذاعة الأولى من شبكة الأولى الإذاعية، التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن برنامجي «الجمرق» و«حريم الفريج» حظيا بشعبية لافتة خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان الفضيل.

وكانت الإذاعة قد أطلقت برنامج «الجمرق»، بالتعاون مع جمارك دبي، منذ الأول من رمضان، ويقدمه خليل صقر يومياً. ويلقي الضوء على جوانب عدة للممارسات غير القانونية التي تتصدى لها جمارك دبي.

وأشارت الإذاعة إلى أن البرنامج الثاني الذي حظي بتفاعل المستمعين، خلال الأسبوع الأول من رمضان، هو «حريم الفريج»، الذي تقدمة شيرينة سالم، ويتميز باللقاءات والحوارات العفوية بين مجموعة من النساء في المنطقة الواحدة (الفريج)، وهن يروين تجاربهن اليومية في التسوّق والطهي وإدارة حياتهن المنزلية ورعاية أسرهن في الشهر الفضيل. كما يكشف حكايات ووقائع من الماضي من منظور مختلف، لمقارنة بين الأجيال والتغيير الذي شهده المجتمع المحلي.

اتسعت دائرة المسابقات الرمضانية، التي أضيفت إلى معظم برامج إذاعة الأولى وشبكات التواصل الاجتماعي هذا العام، لتسعد بها متابعيها ومستمعيها في شهر الرحمة.

وتستمر النشرات الإخبارية في «علوم لبلاد» على مدار الساعة حتى منتصف الليل، مع علياء بوجسيم ويوسف العوضي وخديجة حسن.

وتبث إذاعة الأولى الفواصل الرمضانية يومياً، وتضم: «قاييس عمرك» و«حلمك وافسره» و«انعته عالدرب» و«الحصن» و«حكاية تغريدة» و«الفاصل التمثيلي» و«فاصل مع الأستاذة حصة العسيلي».

• لقاءات وحوارات عفوية بين مجموعة من النساء في «حريم الفريج».