أين تذهب.. «فنادق ماريوت».. تجربة طعام لا مثيل لها

أصبحت عملية اختيار وجهة الطعام أسهل بكثير خلال شهر رمضان مع More Cravings من Marriott Bonvoy، وهي منصّة تجمع أفضل عروض الإفطار والسحور في دولة الإمارات، التي تُقدّم من قبل المطاعم الموجودة في فنادق ماريوت الدولية. ويُعدّ هذا الموقع الإلكتروني بمثابة دليل مثالي لأفضل العروض، ليتمكّن من خلاله عشاق الطعام من استكشاف أماكن ونكهات جديدة طوال الشهر الكريم.

تتخطى تجارب تناول الطعام في شهر رمضان المقبل حدود النكهات، إذ يشجع الموقع الإلكتروني الزوّار على الاستمتاع بلحظات خاصة مميزة تحفر بالذاكرة إلى الأبد، بينما يستمتعون بوجبة طعام ولا أشهى برفقة المقرّبين والأحباء. وسواء كان بوفيه إفطار على الطراز العربي التقليدي أو وجبة سحور مع لمسة مميزة، يمكن لعشاق الطعام أن يفرحوا بهذا الحلم الذي يتحقق بمجرد نقرة زر. يعرض موقع Morecravings.com مجموعة متنوعة من تجارب الطعام المميزة، سواء كنت ترغب في التوجّه إلى مطاعم مريحة أو مطاعم فاخرة. استكشف كل الخيارات واحجز طاولتك بنقرة واحدة.