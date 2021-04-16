أين تذهب.. «.. «ميليا ديزرت بالم دبي»: إفطار داخل الفيلا

أطلق منتجع ميليا ديزرت بالم دبي الواقع في عقار بولو «باقة الإفطار» داخل الفيلا والتي تمنح الضيوف فرصة التلذذ بوجبة شهية برفقة العائلة والأصدقاء.

ويمكن للضيوف أن يحجزوا فيلا فاخرة بغرفتَي نوم ومسبح خاص لثلاث ساعات ليفطروا برفقة أحبّائهم. حيث ستتمكّن العائلات من قضاء أطيب الأوقات من دون إزعاج ومن دون عناء الطهي والتنظيف بحيث سيحضّر المنتجع وجبة إفطار كاملة في منطقة تناول الطعام الفسيحة داخل الفيلا.

وعند مغيب الشمس، تلذذ بأشهى أصناف المازة الساخنة والباردة مثل الحمّص والفطائر والسمبوسك وورق العنب المحشي إلى جانب شوربة الحريرة وشوربة العدس التقليديتين. أمّا بالنسبة للطبق الرئيسي، فسيحضّر فريق الطهي شرائح اللحم اللذيذة أو السمك الطازج مباشرةً من شواية خشب السنديان. كما سيتمّ تقديم التمر والسلطات الطازجة وسيتلذذ الضيوف بالكنافة والقطايف وأم علي.

كما تضمّ الفيلا مساحة خارجية شاسعة حيث يمكن للضيوف تناول الطعام في الهواء الطلق أو الاسترخاء على الأسرّة المريحة بالقرب من المسبح.