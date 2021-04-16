النصف_الحلو.. كيف تصمّم منزلك في شهر رمضان

يشكّل الشهر الفضيل الفترة الأمثل لاسترجاع العادات والتقاليد وإعادة إحيائها في كثير من المنازل في أنحاء المنطقة. كما يوفر فرصة مثالية لقضاء أطيب الأوقات في المنزل مع الأحباء. وتقدم شركة سيدار العالمية المشهورة في مجال ابتكار ستائر النوافذ والوسائد وديكورات الجدران بحسب الطلب، مجموعات جديدة من أشهر العلامات التجارية عالمياً لتختار ما يناسبك وأنت في منزلك، من خلال زيارة موقع العلامة الجديد للتسوّق الإلكتروني www.sedarglobal.com.

وتطرح «سيدار» مجموعة من القطع المفضلة لديك لتغمر منزلك بنفحات رمضانية مميزة، وتضفي لمسة تجدد على تصميمه الداخلي. كما تقدّم باقة من الأقمشة والتصاميم الكلاسيكية والعصرية لتثري تصميم منزلك الداخلي، وتستحضر الأجواء الرمضانية المميزة.

فبدءاً من إعادة إحياء المجلس المتأصّل في التقاليد العربية وصولاً إلى تصميم وسائد وبطانيات إسفنجية حسب الطلب، والستائر أو البرادي المصمَّمة لتلائم حجم النوافذ وأوراق الجدران، قام المدير الإبداعي لشركة سيدار العالمية، ناهل سلو، بوضع لمسات جديدة على تصاميم من مجموعات عدة، بما فيها ميسوني هوم، روبرتو كفالي هوم، مجموعة فيرساتشي هوم، وأرماني/‏كازا، ووفوجيكاوا وماركو بولو، وسومفي، وأمازونا، جانيلي أند فولبي، ويورك ويف ناهيك عن سواروفسكي وغيرها.

وهنا يقدم سلو أربع نصائح لهذه التصاميم:

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