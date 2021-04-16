أين تذهب.. «بلازو ڤيرساتشي دبي».. سحور تحت النجوم

دعا فندق بلازو ڤيرساتشي دبي زبائنه إلى الاستمتاع بشهر من الاحتفالات مع العائلة والأصدقاء وسط أروع الأجواء الراقية، والاختيار بين قوائم الطعام المحدّدة أو البوفيه. ومن وحي روح المشاركة والعطاء، يقدم الفندق تجربة طعام مميّزة مع تشكيلة من الأطباق المعاصرة والتقليدية طوال شهر رمضان المبارك في مطاعم «إنيغما» و«موزاييكو» و«جياردينو».

حيث السحور تحت سماء الليل المرصّعة بالنجوم في مطعم «موزاييكو»، وتستمر السهرات الرمضانية المباركة مع السحور، حيث يتسنّى للضيوف تذوّق ما يحلو لهم من قائمة المأكولات والشيشة على الترّاسين التابعين لـ«غازيبو» و«موزاييكو»، والمطلين على المسبح.

الزمان:

غازيبو: من الساعة 8:30 مساءً حتى الثانية فجراً.

موزاييكو: من الساعة 9:30 مساءً حتى الثانية فجراً.