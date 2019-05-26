10 خطوات لماكياج طبيعي في رمضان

المصدر: ندى الزرعوني - دبي

على الرغم من أن الماكياج البسيط والهادئ قد يكون الخيار الأمثل لكل أيام السنة، فإن الأمر غالباً ما يرتبط بنهار رمضان فقط، حيث تميل المرأة إلى الخروج بمظهر بسيط وملائم للشهر الكريم بأقل قدر ممكن من الماكياج، وأكثر قدر ممكن من المظهر الطبيعي غير المبالغ فيه.

وعلى الرغم من أن ماكياج المناسبات والسهرات قد يعتبر معقداً ويحتاج إلىكثير من التركيز، فإن الماكياج البسيط المقارب للبشرة الطبيعية يمكن أن يكون تطبيقه أصعب، كونه يحتاج إلى مزيد من التركيز على اختيار ألوان طبيعية وتقنيات تجعله غير مرئي ويعطي النضارة والرونق فقط، بعيداً عن الألوان القوية الواضحة.

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