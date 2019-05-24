«تود إنجليش».. فخامة ببصمة رمضانية

يقدم مطعم «تود إنجليش» في دبي ثمانية أنماط مختلفة من المطاعم بأسلوب المطابخ المفتوحة ومحطات الطهي الحية في رمضان، وتشمل المأكولات الكلاسيكية وغير الكلاسكية من مختلف عواصم الطهي الأشهر في العالم.

وتتضمن قائمة الطعام أطباقاً من ثمانية مطاعم وهي: Greenery المتخصص في تقديم السلطات، وFigs المتخصص في المطبخ الإيطالي من بيتزا وباستا، وPound المختصص في البرغر، وBlue Zoo المختصص في المأكولات البحرية والسوشي، وChop House المتخصص في الستيك، وKishmish المختصص في الأطباق الأفغانية، وMezza House المتخصص في المأكولات اللبنانية والشرق أوسطية، وNoodle المتخصص في الأكل الآسيوي الشعبي.