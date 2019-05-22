«رمضان الإبداعي».. فنون إسلامية بين يدي الصغار

المصدر: الشارقة ـــ الإمارات اليوم

ينظم مركز «كولاج للمواهب» في نادي سيدات الشارقة، برنامج «رمضان الإبداعي»، الذي يقدم باقة من الأنشطة التعليمية والدينية والترفيهية للأطفال من سن خمسة إلى 11 عاماً، بهدف تشجيعهم على استثمار أوقات فراغهم خلال الشهر الكريم، لاسكتشاف مواهبهم، وتطوير مهاراتهم في شتى المجالات الإبداعية.

ويشمل البرنامج - الذي يستمر حتى نهاية رمضان - العديد من الورش التدريبية، ليتعرف من خلالها المشاركون إلى جماليات الفنون الإسلامية، مثل «الخط العربي»، و«الزخارف الإسلامية»، ما يسهم في تعزيز ارتباطهم بالثقافة الإسلامية والعربية الأصيلة.

وحرصاً على تنمية الثقافة الفنية والتعرف إلى أنواع الفنون الإسلامية، ينظم البرنامج سلسلة من الورش الإبداعية التي تهدف إلى إكساب الأطفال مهارات جديدة، وتعليمهم مجموعة من التقنيات الفنية، مثل الرسم والتلوين بألوان الأكرليك والباستيل، وصناعة الفخار، وغيرها من الأعمال اليدوية، والفنون الزخرفية التي تتيح للمشاركين التعبير عن مخيلاتهم وإبداعاتهم.

وقالت مديرة مركز «كولاج للمواهب»، شيخة السويدي: «لشهر رمضان خصوصيته، فهو شهر النفحات الإيمانية، ونحرص في نادي سيدات الشارقة كل عام على تنظيم برامج ثقافية وترفيهية للأمهات وأطفالهن تتناسب مع خصوصية هذا الشهر الفضيل، إذ أطلقنا لهم هذا العام برنامج إبداعات رمضانية، للاستفادة والمتعة».

وأضافت: «يحفل برنامج رمضان الإبداعي بكثير من الفعاليات والأنشطة الدينية والتعليمية والترفيهية، التي تحتفي بالثقافة والحضارة الإسلامية الأصيلة، التي نسعى من خلالها إلى غرس القيم النبيلة التي يدعو إليها شهر رمضان لدى أجيال المستقبل، وتشجيعهم على حفظ أجزاء من الذكر الحكيم، وفهم عقيدتهم بطريقة سلسلة وبسيطة، إلى جانب تطوير قدراتهم الإبداعية، وتعريفهم بجماليات الزخارف والفنون الإسلامية، وتنمية مهارات التفكير البنّاء لديهم».