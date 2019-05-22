«أمنية» تطلق «السوق التراثي الخيري» احتفاءً بشهر رمضان

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تحت رعاية حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان، الرئيسة الفخرية الأعلى لمؤسسة «تحقيق أمنية»، أطلقت مؤسسة «تحقيق أمنية» مبادرتها الرمضانية السوق التراثي الخيري، بنسخته السادسة على التوالي، والذي يستمرّ حتى 10 يونيو المقبل، وذلك في إطار دور المؤسسة في تعزيز الأنشطة المجتمعية، التي تعود بالنفع على المجتمع.

جاء افتتاح معرض «سوق التراث الخيري» في مركز أبوظبي مول التجاري، والذي يمتدّ طوال شهر رمضان الفضيل وإجازة عيد الفطر، بتنظيم من مؤسسة «تحقيق أمنية»، بالتعاون مع مؤسسة «الإبداع الساحر»، وبدعم من أبوظبي مول، وذلك في إطار استراتيجية دعم الأنشطة المجتمعية، التي تعود بالنفع على المجتمع خلال «عام التسامح»، وتعزيزاً للتراث الإماراتي الأصيل، مع إحياء وإبراز مبادرات ومبادئ الخير والعطاء والكرم، التي غرسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والمُستمدّة من فضائل الشهر الكريم، جنباً إلى جنب مع الاستفادة من العوائد لتحقيق أمنيات الأطفال، الذين يُعانون أمراضاً خطيرة. وعبّر هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تحقيق أمنية عن شكره واعتزازه بالتعاون المتواصل اللذين تبديهما إدارة مركز أبوظبي مول، ما يُسهم في دعم برامج وجهود المؤسسة الإنسانية، وتحقيق المزيد من أمنيات الأطفال، الذين يعانون الأمراض الخطيرة.

وتوجّه الزبيدي بالشكر والتقدير إلى مؤسسة «الإبداع الساحر» على جهودها الدائمة، في دعم مشروعات ومبادرات مؤسسة تحقيق أمنية، التي تُسهم في إشاعة مشاعر البهجة والفرح، وإدخال السعادة إلى قلوب الأطفال المُصابين بأمراض تُهدّد حياتهم، لافتاً إلى أن المؤسسة تسعى، من خلال تنظيم السوق التراثي الخيري، إلى دعم استراتيجيتها في «عام التسامح»، الهادفة إلى تحقيق المزيد من أمنيات الأطفال المرضى قدر المستطاع، بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية والخاصة.