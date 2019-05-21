«رمضان والشعوب» يجمع ثقافات العالم على قيم التآخي والتسامح

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

في موسمه الثالث، يُطلّ برنامج «رمضان والشعوب»، على مشاهدي قناة الشارقة، التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، بثوب جديد، مقدماً لوحة متكاملة حول عادات وثقافات الشعوب.

ويقدّم البرنامج الذي يُعرض هذا العام يومي الجمعة والسبت في العاشرة والنصف مساء، على امتداد نصف ساعة، باقة من الموضوعات التي تسلط الضوء على أهم العادات والطقوس الرمضانية للشعوب المسلمة حول العالم، من خلال 40 تقريراً، تُعرّف بتنوع الثقافات الشعبية التي ترافق قدوم شهر رمضان المبارك، على صعيد العادات الغذائية، وطرق إعداد الأطعمة وأصنافها، وصولاً إلى التجمعات والاحتفالات المرافقة لهذه المناسبة الدينية العزيزة على قلوب كل المسلمين.

ويجوب البرنامج عدداً كبيراً من الأقطار العربية والإسلامية تتجاوز الـ40 دولة من مختلف دول العالم بما فيها دولة الإمارات العربية المتحدة، وعدد من دول الخليج، لينقل مشاهديه إلى أجواء شهر رمضان الكريم بين المسلمين في أوطانهم، أو الذين اضطرتهم الغربة إلى التعايش مع ظروفهم المختلفة خلال أيام الشهر الفضيل، كما يسلط البرنامج الضوء على قيم التآخي والتكافل الاجتماعي التي تسود أجواء رمضان في كل المجتمعات الإسلامية، حيث يحل ضيفاً عزيزاً يجلب معه الخيرات وصفاء النفوس ونقاءها.

وعلى صعيد الثقافة الغذائية يقدم البرنامج هذا الموسم وجبات شهية من ثماني دول إسلامية، ويستعرض تفاصيل أهم وجبة في مائدة إفطار الدولة ضيفة الحلقة، وتشمل قائمة هذه الدول أقطاراً مثل صربيا وأفغانستان ورواندا وغيرها، كما يخصص البرنامج هذا العام فقرة غرافيك تسلط الضوء على أهم رموز شهر رمضان مثل شخصية المسحراتي، وفانوس رمضان، ومدفع الإفطار وصولاً إلى العيدية وحلوى العيد. وقالت سناء بطي، مدير مركز الأخبار بهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون: «يُعد برنامج رمضان والشعوب أحد أبرز البرامج التي نجحت خلال العامين الماضيين في عكس مضامين التآخي والألفة والمحبة بين شعوب العالم الإسلامي قاطبة، فضلاً عن إبراز قيمة التسامح التي تتحلى بها دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تعيش على أرضها أكثر من 200 جنسية من جميع أنحاء العالم في تناغم ثقافي وسلام وتصافٍ اجتماعي، وسيكون المشاهدون هذا العام على موعد مع ثماني حلقات تجوب كل بقاع العالم لتعرفهم بعادات وطقوس الشعوب والجاليات الإسلامية من المحيط إلى الخليج».

40

دولة من العالم

يجوبها البرنامج

ليُعرّف بتنوّع الثقافات

التي ترافق شهر

رمضان.