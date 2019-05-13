دراما رمضان.. قتل واختفاء بالجملة على الشاشة

المصدر: إيناس محيسن - أبوظبي

مع ظهور معالم الأعمال الدرامية التي تعرض خلال شهر رمضان الجاري؛ يبرز بوضوح الحضور القوي لجرائم الاختفاء والقتل في عدد كبير من الأعمال المعروضة، التي اختار صنّاعها أن تدور أحداثها في أجواء من الغموض والإثارة، طوال الحلقات، إذ يقوم البطل أو البطلة باتباع كل الخيوط المتاحة أمامه، وجمع الأدلة لكشف الغموض عن الحادث والوصول إلى القاتل؛ ونجحت تلك الأعمال في أن تلفت المشاهدين منذ الحلقات الأولى، وأصبحت موضوعاً لتعليقاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

ومن أبرز تلك الأعمال المسلسل المصري «قابيل» الذي استطاع أن يستحوذ على اهتمام الجمهور منذ الحلقة الأولى التي شهدت جريمة اختطاف غامضة لفتاة يحاول ضابط شرطة يعاني مشكلات نفسية نتيجة وفاة زوجته، كشف غموض القضية، ولكن الأحداث تتطور بسرعة لتتحول الجريمة إلى سلسلة من جرائم القتل والاختطاف التي يعلن عنها مرتكبها الغامض عبر صفحته على «فيس بوك»، والمسلسل من بطولة محمد ممدوح ومحمد فراج وأمينة خليل.

شكوك رواد مواقع التواصل الاجتماعي تركّزت على أن الضابط، الذي يؤدي دوره محمد ممدوح، هو نفسه القاتل. من ناحية أخرى؛ كان أداء ممدوح، الذي استطاع خلال مشاركته في دراما رمضان في الأعوام الماضية، مثل «غراند أوتيل»، أن يلفت نظر المشاهدين إلى موهبته وقدرته على الأداء والتعبير بملامح وجهه عن ما يدور بداخله من مشاعر وأفكار، محل جدل أيضاً؛ إذ انقسم الجمهور حوله، وانتقد عدد كبير منهم زيادة وزنه التي أثرت في طريقته بالتنفس، وبالتالي في طريقة حديثه، فأصبحت الكلمات تخرج من فمه غير واضحة، بينما رأى البعض أن أداءه لم يتغير عن السابق.

اختفاء وموت

الاختفاء والموت في ظروف غامضة كانا أيضاً محور أحداث مسلسل «زي الشمس»، وهو مأخوذ عن قصة عمل إيطالي، وكتبت له السيناريو والحوار مريم نعوم التي قدمت عدداً من الأعمال الدرامية الناجحة في السنوات الماضية، مثل «سجن النسا» و«تحت السيطرة». وتدور أحداث «زي الشمس» في أجواء بوليسية حول محامية تختفي شقيقتها وتقتل، فتبدأ في البحث عن القاتل والتحقيق مع الأشخاص المقربين من شقيقتها.

والمسلسل بطولة سوسن بدر ودينا الشربيني وريهام عبدالغفور وأحمد السعدني وأحمد داود، وأحمد مالك. كما يشارك في المسلسل الطفل ياسين أمير، ابن الفنانة الراحلة «غنوة» شقيقة الفنانة أنغام، ويقوم بدور يوسف الذي يعاني تنمّر زملائه في المدرسة وحزنه لفقدان والدته.

كذلك تنطلق أحداث مسلسل «الكاتب» الذي يؤدي بطولته الفنانون باسل خياط، ودانيلا رحمة، وندى أبوفرحات، ونيقولا دانيال، وهو من تأليف ريم حنا، من جريمة قتل غامضة لممثلة شابة يتهم في ارتكابها كاتب روايات بوليسية، وتتصدى محامية معجبة بكتاباته للدفاع عنه وكشف الحقيقة. واستطاع العمل أن يحقق نسب مشاهدة مرتفعة بفضل أداء الفنان باسل خياط المتميز.

بطل منقذ

واكتست الحلقات الأولى من مسلسل «لمس أكتاف» الذي يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال بالغموض خلال تطوع البطل للبحث عن ابن صديقه الذي اختفى فجأة، وبعد البحث عنه يعثر عليه وينقذه من الموت، ولكن تتعقد الأحداث مع تورطه في جريمة قتل، وضغط إحدى العصابات عليه للعمل معها. ويشارك في بطولة «لمس أكتاف» فتحي عبدالوهاب، وإيمان العاصي، وهبة عبدالغني، وحنان مطاوع، وأروى جودة، ودنيا، وهو من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنياوي.

ويواصل الفنان مصطفى شعبان حضوره في دراما رمضان هذا العام من خلال مسلسل «أبوجبل»، وفيه تتعرض عائلة أبوجبل لهجوم ينتج عنه مقتل أبنائه الثلاثة، ليبدأ رحلة البحث عن القاتل، ويتورط خلالها البطل في عدد من الأزمات. المسلسل من بطولة مصطفى شعبان، وحسن حسني، وعائشة بن أحمد، ومن إخراج أحمد صالح.

ويعود الفنان محمد رجب بعد غياب سنوات عن الدراما بمسلسل «علامة استفهام» الذي تتسم أحداثه بالغموض والإثارة، وتدور الأحداث حول محاولات كشف مقتل مريض نفسي داخل حمام مصحة نفسية. المسلسل من تأليف إسلام حافظ وإخراج سميح نقاش وبطولة محمد رجب وميرهان حسين وهيثم أحمد زكي ومحمود البزاوي وإسلام حافظ وجينا سليم وعبدالرحمن أبوزهرة وإدوارد.

بعيداً عن الكوميديا

تظهر الفنانة ياسمين عبدالعزيز، هذا العام، في قالب مختلف بعيداً عن أجواء الكوميديا التي اعتادت تقديمها، إذ تؤدي في مسلسل «لآخر نفس» دور مهندسة متزوجة من ضابط شرطة يتعرض للقتل، وتحاول كشف غموض الجريمة والبحث عن حقيقة زوجها وطبيعة علاقته بتجار المخدرات. يشارك في العمل فتحي عبدالوهاب وأحمد صلاح حسني وأحمد العوضي، وهو من تأليف عبدالله حسن، وأمين جمال، وطارق الكاشف، وإخراج حسام علي.

• الأعمال الدرامية أصبحت موضوعاً لتعليقات مشاهدين ورواد وسائل التواصل الاجتماعي.

• الاختفاء والموت في ظروف غامضة محور أحداث مسلسل «زي الشمس».

• «أبوجبل»، تتعرض فيه عائلة البطل لهجوم ينتج عنه مقتل أبنائه الثلاثة.