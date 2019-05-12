فريدة درويش.. أنا عصفورة قوية وصبورة

المصدر: علا الشيخ - أبوظبي

منذ أن يعي الطفل في المنزل طقوس شهر رمضان المبارك، يبدأ طرح أسئلة كثيرة عن هذا الشهر، ويدرك بعقله الصغير أن الصفة الأساسية في هذا الشهر هي الامتناع عن الطعام، فيقف أمام والديه معلناً أنه يريد الصوم، ويريد أن يتشبه بوالديه، وهنا يأتي دور العائلة التي تقوم بتشجيع أطفالها وتحفيزهم مع مراعاة السنّ والقدرة، لذلك شاع مصطلح «صيام العصافير»، وهو عملياً إقناع الطفل الذي يريد أن يجرب الصيام بأنه بسبب عمره الصغير يستطيع أن يصوم لمدة ساعتين في اليوم، وكل فترة يزيد عدد الساعات وهكذا، وعادة يبدأ الطفل محاولة تقليد عائلته في الصيام وهو في عمر خمس سنوات، حكاياتهم مع الصيام فيها التحدي والفكاهة والمقالب أيضاً، نتعرف إليها من خلال تجاربهم الصغيرة والكبيرة في معناها.

الطفلة فريدة درويش، وهي في الصف السابع، أول فرد من عائلتها بدأ صيام العصفورة، لأنها أكبر واحدة بين أخوتها، وحتى بين أطفال أقاربها، لذلك كان الصيام بالنسبة لها صعباً لأنها كانت الطفلة الوحيدة التي تصوم، ومع هذا الإصرار تعلمت الصبر، حسب ما أكدته والدتها.

وتتذكر فريدة «بدأت وعمري أقل من سبع سنوات، وكنت سعيدة لأنني العصفورة الوحيدة في المنزل التي بدأت الصيام، هكذا كانت عائلتي تلقبني»، وأضافت «شعرت بأنني قدوة لأخوتي الصغار وحتى أقاربي، فالجميع في العائلة كان يفتخر بي ويشجعني»، مؤكدة «أتذكر أيضاً أنني حين كنت أصغر من تلك السن، كانت أمي تمنحني مكافأة عن كل يوم أحاول الصوم فيه». وتكمل «هذا العام أصبحت واعية أكثر، وشعوري في شهر رمضان بدأ ينضج، حتى أنني بتّ أساعد أمي في تحضير مائدة الإفطار، وأشارك في كل الطقوس الدينية التي تجعلنا نقترب من الله»، وقالت «أحب نظرة أخوتي الصغار لي وطلب النصيحة دائماً مني، أشجعهم دائماً على الصيام على قدر استطاعتهم، إلى حين أن يكونوا مستعدين تماماً لصيام الساعات كلها».

وقالت «مازلت أشعر بأنني العصفورة، لكن العصفورة كبرت وصارت أكثر قوة وصبراً، ومستعدة للتحليق وإعداد مائدة إفطار وحدها لكل العائلة».