رمضان مختلف في «هيلز كيتشن» دبي

المصدر: الامارات اليوم - دبي

بطريقة مختلفة يقدم مطعم «هيلز كيتشن» باقة فاخرة من النكهات المحلية والأطباق الرئيسة، التي تشمل مأكولات معروفة في منطقة الشرق الأوسط، منها طاجن موزات لحم الضأن المطهي على نار هادئة، أو السلمون المقرمش اللذيذ المُقدَّم مع شرائح لحم الضأن، أو الكفتة أو الشيش كباب المشوية على الفحم.

الإفطار: 300 درهم للشخص الواحد في حال الحجز قبل 15 أبريل و350 درهماً للشخص الواحد للحجوزات الأخرى. كما يقدم مطعم «باكانال» مأدبة رمضانية بامتياز في أجواء عائلية مصحوبة بركن خاص للأطفال، ويقدّم وجبتَي الإفطار والسحور طوال شهر رمضان الفضيل.

يشمل هذا المطعم مطابخ كبيرة مفتوحة تُعدُّ فيها مآدب الإفطار الفاخرة على الطريقة الشرق أوسطية. ندعو الأصدقاء والعائلات إلى الانغماس بباقة وافرة من الأطباق الكلاسيكية اللذيذة، مثل أوزي لحم الضأن والمقبلات المُعدّة حسب الطلب، التي تشمل الحمص والسمبوسة والفطاير والتبولة الغنية بالنكهات والخضار الطازجة والمنعشة مع الخبز العربي.

الإفطار: 200 درهم للشخص الواحد في حال الحجز قبل 15 أبريل و250 درهماً للشخص الواحد للحجوزات الأخرى. السحور: 200 درهم للشخص الواحد لقائمة السحور الثابتة.