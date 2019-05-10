«بيتشه» وجهة عائلية للإفطار

المصدر: الامارات اليوم - دبي

كشف مطعم «بيتشه» وجهة الطعام الإيطالي في «هيلتون دبي جميرا»، عن استعداده لاستقبال ضيوفه طوال الشهر الكريم، لتناول وجبة الإفطار والاستمتاع بأشهى الأطباق الإيطالية الكلاسيكية، وذلك مقابل 250 درهماً للشخص الواحد، متضمنة المشروبات الرمضانية المنعشة، وذلك وسط الأجواء الدافئة، إضافة إلى الموسيقى العربية التي ستعزف في كل ليلة، وهو ما يعطي طابعاً مميزاً ومتجدداً كل مساء.

ستشتمل قائمة الإفطار على مجموعة من المقبلات الباردة والساخنة، فضلاً عن مختلف أنواع الباستا الشهية التي تم إعدادها في محطات الطهي الحيّة، مثل باستا آرابيتا وباستا بالجبن مع صلصة الطماطم. فيما تزخر قائمة الأطباق الرئيسة بأشهى الوجبات، مثل صدر الدجاج المشوي مع البطاطا المهروسة والكمأة وطبق لحم الضأن المدخن ببطء وطبق السمك المشوي في الفرن.

فيما كشف مطعم «كيو ديز» في نادي خور دبي للغولف واليخوت، عن إطلاق خيمته الرمضانية، التي توفر لضيوفها تجربة لا تضاهى وسط أجواء فريدة وإطلالة ساحرة على خور دبي وأفق المدينة، ووجهة مثالية لاختبار أجمل اللحظات برفقة العائلة والأصدقاء خلال الشهر المبارك.

وتتيح الخيمة لضيوفها فرصة الاستمتاع بأشهى وجبات الإفطار ضمن أجواء رمضانية متميزة، حيث توفر لهم مائدة بوفيه تم إعدادها خصيصاً للاحتفاء بالشهر المبارك، تضم تشكيلة من أطايب الأطباق العربية والعالمية مقابل 170 درهماً.