نسخة أضخم من تمثال LOVE ME تزيّن وسط دبي

المصدر: دبي - الإمارت اليوم

يعود النحات البريطاني المتميز ريتشارد هادسن، ليكشف النقاب عن تحفته الفنية الجديدة في منطقة وسط مدينة دبي، حيث قام بتصميم نسخة أكبر حجماً وثلاثية الأبعاد من التشكيل الفني الفريد LOVE ME باستخدام الصلب العاكس المصقول. وكان قد أزيح الستار عن النسخة الأولى من العمل في «دبي مول» خلال شهر فبراير من العام الماضي.

ويعتبر تمثال LOVE ME الجديد أحدث الإضافات إلى مجموعة الأعمال الفنية المتنامية التي تزيّن مختلف المجمعات والمناطق التي طورتها «إعمار»، ويتميز بحجم كبير جداً، لذلك تم نقله على أجزاء إلى موقعه الجديد وتجميعه هناك.

ويبلغ ارتفاع التمثال وعرضه نحو خمسة أمتار، وسماكته 3.8 أمتار، ويزن أكثر من 7000 كيلوغرام. ووصفه هدسون بأنه «ينبض حباً وسلاماً، مجسّداً رونقاً يتخطى كل الحدود»، حيث يترك أثره في قلب كل من يراه.

وتم تثبيت التمثال بصورة تسمح بانعكاس صورة برج خليفة على سطحه المعدني، ما سيضفي مزيداً من الروعة إلى عرضي LED المذهلين اللذين سيزينان واجهة البرج بتصاميم ضوئية خلابة خلال شهر رمضان المبارك.

وتتمتع أعمال هدسون بشهرة واسعة في مختلف أنحاء العالم، حيث تم عرضها في أوروبا والأميركيتين وآسيا. كما تولى هدسون تنسيق مجموعات خاصة لمشاهير مثل السير إلتون جون، وكلوديا شيفر، ومايكل دوغلاس، وكاثرين زيتا جونز. ويواصل «دبي مول» سعيه لتشجيع الفن والثقافة عبر الترويج للمعارض المتميزة.