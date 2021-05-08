هل يجوز إخراج أموال الزكاة من الأخ إلى أخته المتزوجة؟

ورد إلى موقع الإمارات اليوم سؤال يقول هل يجوز إخراج أموال الزكاة من الأخ لأخته المتزوجة؟ إليكم الإجابة من كبير مفتيين مدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بدبي الدكتور أحمد الحداد.

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هل يجوز إخراج أموال الزكاة من الأخ لأخته المتزوجة؟

الدكتور أحمد الحداد يجيب..#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/WzGHM3gUe6 — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) May 8, 2021

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