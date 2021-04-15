هل تجب الزكاة على مبلغ دين يتم سداده على أقساط؟

المصدر: مروة سليم - دبي

ورد إلى موقع الإمارات اليوم استفسار يقول.. أقرضت أخي مبلغاً مالياً ويرده لي على أقساط.. فهل تحق الزكاة على كامل المبلغ؟ وإليكم الإجابة من كبير مفتيين مدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بدبي الدكتور أحمد الحداد.

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أقرضت أخي مبلغاً مالياً ويرده لي على أقساط.. فهل تحق الزكاة على كامل المبلغ؟

الدكتور أحمد الحداد يجيب.. #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/J90z2JknwT — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) April 15, 2021

ويقدم موقع الإمارات اليوم خدمة تلقي استفساراتكم وأسئلتكم الدينية وسيقوم كبير مفتيين مدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بدبي الدكتور أحمد الحداد بالإجابة عليكم..

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