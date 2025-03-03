"صحة دبي" تدعو إلى تجنب 4 عادات صحية خلال رمضان

دعت هيئة الصحة بدبي، أفراد المجتمع ضرورة تجنب 4 عادات صحية خلال شهر رمضان المبارك، لضمان صيام صحي وآمن للجميع وخالي من أي مشاكل أو مضاعفات صحية.

وأوضحت أن العادات التي يجب تجنبها في رمضان تشمل "الإفراط في تناول الطعام ليلاً قبل النوم مباشرة، إذ يتسبب ذلك اضطراباً في النوم وزيادة ارتجاع الحمض إلى المريء، وتناول الأطعمة الدهنية والمشروبات الغازية حيث تساهم في ظهور الحبوب، والطلب من الطفل صيام يوم رمضان كاملاً، وخصوصاً إذا كان عمره أقل من 9 سنوات، وممارسة الرياضة تحت أشعة الشمس المباشرة أو في مكان حار".

وأضافت "صحة دبي" عبر موقعها الرسمي، أن هناك عادات صحية أخرى يجب أن يحرص الفرد عليها خلال شهر رمضان، وتشمل "ممارسة الرياضة قبل ساعة من الإفطار لإنقاص الوزن وحرق الدهون مالم يكن هناك مانعاً صحياً، والحصول على قدر كافٍ من النوم المتواصل خلال الليل لمدة لا تقل عن 4 ساعات قبل الاستيقاظ للسحور، والإكثار من شرب السوائل وتناول المكسرات والأسماك حيث تحتوي على فيتامين (ه) الذي يجدد خلايا البشرة، والتدرج في تعويد الطفل على الصيام كإمساكه عن الطعام والشراب بداية النهار أو آخره".