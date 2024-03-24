5 نصائــح مهمة لمرضى السكري.. لأجل صيام آمن في رمضان

أكد أخصائي الغدد الصماء لدى «كليفلاند كلينك»، الدكتور حسن حسني، أنه يمكن للكثير من مرضى السكري أن يصوموا رمضان بأمان، وأن يستمتعوا بكل الفوائد الروحانية والجسدية والنفسية لهذا الشهر الفضيل، شرط حصولهم على موافقة أطبائهم، واتخاذهم لبعض الإجراءات الاحترازية الضرورية.

وأضاف: «يوفر رمضان فرصة مثالية للتركيز على تبني أسلوب حياة صحي يقلل أو يُلغي من عوامل الخطر الخاصة بالسكري، مع إسهامه في الوقت ذاته بتقليل مستويات الكوليسترول، وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية». وتالياً يقدم الدكتور حسني خمس نصائح مهمة لمرضى السكري.

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