5 نصائح لعودة النظام الغذائي بعد «شهر رمضان»

المصدر: ديانا أيوب ■ دبي

بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، خصوصاً في الفترة التي تلي العيد، يبدأ البعض بإعادة النظر في النظام الغذائي بسبب زيادة الوزن الناتجة عن عدم الانتظام في تناول الطعام الصحي، والإفراط في تناول الحلويات الرمضانية، والوجبات المشبعة بالدهون وغير الصحية، بالإضافة إلى الإكثار من شرب العصير والقهوة. وتؤكد الأخصائية في الصحة والتغذية من ويلناس باي ديزاين، الدكتورة لمى النائلي، أن عودة النظام الغذائي الى طبيعته يجب أن تكون على نحو تدريجي، كما أنه لا يمكن العمل على إنقاص الوزن مباشرة بل لابد من الانتظار أسبوعين لتحديد طبيعة الحمية التي يجب اتباعها. وتقدم هنا خمس نصائح مهمة لعودة النظام الصحي بعد انتهاء شهر رمضان:

للإطلاع على النصائح الـ 5 المهمة لعودة النظام الصحي بعد انتهاء شهر رمضان، يرجى الضغط على هذا الرابط.