5 إرشادات لمرضى السكري بعد رمضان

المصدر: ديانا أيوب ■ دبي

أكّد الأخصائي في الطب الباطني بالمستشفى الدولي الحديث، الدكتور هشام جاد، أن كل حالة من حالات مرضى السكري يتم التعاطي معها بشكل خاص، لأن علاج مريض السكري يختلف اختلافاً كبيراً من حالة إلى أخرى، وذلك بسبب وجود مرضى من النوع الأول أو النوع الثاني، إلى جانب مريض السكري الذي يعاني زيادة الوزن أو نقصان الوزن، وكلها عوامل تؤثر في تغيير جرعات الأدوية، خصوصاً خلال الصيام. ولفت إلى أن كثيرة هي العوامل التي تجعل الطبيب يعمل على تبديل وتغيير جرعات الأدوية خلال رمضان، وبالتالي أن العودة إلى النظام العلاجي والحياتي بعد الصيام تتطلب الالتزام بمجموعة من النصائح، مقدماً خمسة إرشادات لمرضى السكري بعد الانتهاء من الصيام:

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