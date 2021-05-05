5 إرشادات لسلامة الكلى في رمضان

المصدر: ديانا أيوب- دبي

أكّد الأخصائي في جراحة المسالك البولية في المستشفى الدولي الحديث، دكتور محمد نبيل علي، أن الصيام يحمل كثيراً من التأثيرات على الجهاز البولي، وبالتالي من الطبيعي أن تتأثر أجهزة الجسم بنقص التروية والسوائل، لأن 70% من تركيبة الجسم هي من الماء، موضحاً أن «الجهاز البولي الذي مهمته التعامل مع سوائل وأملاح الجسم وإخراج السموم، يتأثر بشكل خاص مع حالة نقص السوائل». وقدم نبيل مجموعة من الإرشادات المهم أخذها في الحسبان، للحفاظ على سلامة الكلى أثناء الصيام، سواء كانت هناك حالة مرضية أم لا، مشدداً على ضرورة الاعتناء بالتغذية والتروية الجيدة.

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