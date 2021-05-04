5 حقائق عن الرياضة في رمضان

المصدر: ديانا أيوب ■ دبي

تحمل ممارسة الرياضة بشكل منتظم العديد من الفوائد لصحة الجسم والوزن، ولكن على الرغم من ذلك نجد أن العديد من الناس يمتنعون عن ممارستها، او أنهم يقومون بالتمرينات على نحو خاطئ في شهر رمضان. وهنا يؤكد رئيس قسم العلاج الطبيعي في مستشفى «هيلث بوينت» التخصصي، الدكتور عزام كمال، أهمية الاستمرار في ممارسة التمارين الرياضية المعتدلة خلال الشهر الفضيل، نظراً لتعدد فوائدها الصحية، خصوصاً للصائمين الذين يغيرون أنماط نومهم وأنظمتهم الغذائية خلال الشهر الفضيل.

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