5 إرشادات للحفاظ على الوزن في رمضان

المصدر: ديانا أيوب ــ دبي

أكّدت استشارية الطب الباطني في مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري، التابع لمبادلة للرعاية الصحية، الدكتورة فرحانة بن لوتاه، أن الإفراط في تناول الطعام بوجبتَي الإفطار والسحور لن يؤدي فقط إلى زيادة الوزن، بل أيضاً إلى عدم استقرار مستويات السكر في الدم، ما ينعكس سلباً على الصحة، خصوصاً في حال كان الشخص مصاباً بالسكري. ولفتت إلى أن الالتزام ببعض النصائح من شأنه أن يساعد الصائمين في الحفاظ على وزنهم، مشيرة إلى أهمية الانضباط في النظام الغذائي اليومي، بما يتناسب مع روح الشهر الفضيل، مقدمة خمسة إرشادات تمنع زيادة الوزن في رمضان.

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