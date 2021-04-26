5 فوائد لتناول الخضار والفواكه يومياً في رمضان

المصدر: ديانا أيوب ■ دبي

على الرغم من أهمية الخضراوات والفواكه، وما تحمله من عناصر غذائية، إلا أن بعض الصائمين يهملونها، ولا يكثرون من تناولها خلال الشهر الفضيل، مستعيضين عنها بالأطباق الرئيسة، أو حتى الحلويات، رغم ما تحمله من قيمة غذائية عالية. وأكدت أخصائية الصحة والتغذية من «ويلناس باي ديزاين»، الدكتورة لمى النائلى، أهمية إضافة الخضراوات والفواكه إلى نظامنا الغذائي وأطباقنا اليومية، من خلال السلطات والشوربات المحضرة في المنزل، وأيضاً من خلال وضع الخضراوات ضمن الطبق الخاص بالوجبة الرئيسة، وتناول الفاكهة في الوجبات الخفيفة. وتقدم الدكتورة خمس فوائد مهمة يمكن الحصول عليها من تناول الخضراوات والفواكه يومياً خلال الشهر الفضيل.

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