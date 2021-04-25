5 إرشادات لإعداد وتجميد الخضراوات في الثلاجة

المصدر: ديانا أيوب ■ دبي

تتنوّع الأطباق على المائدة الرمضانية وتكثر أنواعها، لاسيما السلطات التي تعدّ من الخضراوات والأعشاب الطازجة، أو حتى التي يمكن للسيدة أن تحضرها وتجمدها مسبقاً لاستخدامها في الطهي، بهدف كسب الوقت في إنجاز الأطباق العديدة يومياً على الإفطار. ويؤكد الشيف التنفيذي في مطعم «أسومان»، رامي المقت، أن التعاطي مع طريقة تقديمها يجب أن يكون وفق الطرق التي تحفظ لها قيمتها الغذائية ونكهتها، مشدداً على ضرورة الاهتمام بطريقة غسل وتقطيع وتقديم الخضراوات والأعشاب، وكذلك طريقة حفظها في الثلاجة أو تجميدها للاستخدام في وقت لاحق.

للإطلاع على 5 إرشادات يمكن الالتزام بها للحفاظ على الخضراوات طازجة ومحتفظة بقيمتها الغذائية، يرجى الضغط على هذا الرابط.