5 نصائح لمنع الشعور بالعطش

المصدر: الإمارات اليوم

يُعدّ تزويد الجسم بالماء أمراً حيوياً للصحة الجيدة والتركيز والعافية العقلية والجسدية، لكن يُمكن أن يكون الحفاظ على تزويد الجسم بالماء معاناة خاصة خلال شهر رمضان.

وتقدم Waterclub.ae هنا خمس نصائح سهلة لمنع الشعور بالعطش بطريقة اقتصادية وصديقة قدر الإمكان، لاسيما الحد من استخدام المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد:

1- 3 لترات

من الضروري شرب أكبر قدر ممكن من الماء للاستعداد للصيام في اليوم التالي، وهي كمية تساوي ثلاثة لترات على الأقل من الماء المُفلتر، ولكن شراء الزجاجات من السوبرماركت لا يمكن أن يكون مكلفاً فحسب، بل يمكن أن يكون ضاراً بالبيئة بسبب الاستخدام المُفرط والمُسرف للمواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد. تقوم Waterclub بتركيب فلاتر للمياه التي توفر المياه المُفلترة والنقية بشكل غير محدود على الفور. يتم تركيبها بشكل منفصل على صنبور توريد المياه في المطبخ وتُنتج مياه مغليّة أو باردة لذيذة المذاق.

2- حمام بارد

ثبت أن الاستحمام بالماء البارد يمكن أن يساعد في ترطيب الجسم خلال شهر رمضان. عن طريق خفض درجة حرارة الجسم، ويساعد ذلك في تقليل الشعور بالإرهاق والدوار والضعف الذي يمكن أن يكون ناتجاً عن فقدان الجسم للسوائل. ويعدّ الاستحمام البارد مثالياً أيضاً للحفاظ على فواتير منخفضة حيث تتطلب طاقة أقل.

3- انتبه للطعام

تأكد من كون كل وجبة منظمة بعناية، فسيجنّب هذا استهلاك الأطعمة التي قد تسبب فقدان الجسم للسوائل، مثل الكثير من الملح أو الحلاوة. سيساعد أيضاً تنظيم الوجبات في القضاء على هدر الطعام.

4- أطعمة العصارة

أضف الأطعمة الغنية بالماء إلى الإفطار، مثل البطيخ والخيار والطماطم والبرتقال والكيوي، التي تزود الجسم بالماء فضلاً عن كونها غنية بالمعادن والفيتامينات الأساسية لصحة الجسم.

5- تمارين خفيفة

لا تفوت ممارسة الرياضة خلال شهر رمضان، فهي تزيل السموم من الجسم وتساعد على منع فقدان الجسم للسوائل وإفراز الإندورفين الذي يعزز الطاقة والمزاج. تأكد من الانتظار لمدة ساعة أو ساعتين بعد الإفطار قبل ممارسة الرياضة واحتفظ بزجاجة ماء قابلة لإعادة الاستخدام على جانب واحد في جميع الأوقات.