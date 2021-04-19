5 شروط لصيام مرضى السرطان

المصدر: ديانا أيوب ■ دبي

يختلف مرض السرطان بنوعه ودرجة الإصابة وطريقة العلاج، لذا فصيام المرضى في شهر رمضان المبارك يتحدد بناءً على حالة المصاب وقدرته الجسدية، ومرحلة العلاج.

وأكد مدير معهد برجيل للأورام السرطانية رئيس جمعية الإمارات للأورام، الدكتور حميد بن حرمل الشامسي، أن «قرار صيام مريض السرطان يحدده الطبيب المعالج بحسب الحالة، مقسماً المرضى إلى فئات عدة، تبدأ من فئة الذين يخضعون للعلاج، ومتعافين من السرطان».

ويقدم الدكتور الشامسي خمسة إرشادات من الضروري أن يتعرف إليها مريض السرطان للصيام في رمضان.

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