5 نصائح للاستفادة بسحور صحي

المصدر: ديانا أيوب ■ دبي

يعد السحور الوجبة الثانية الرئيسة التي تتناول خلال شهر رمضان، والتي لابد من الاهتمام بها؛ كونها تضمن للصائم الحصول على نظام غذائي متوازن.

وبينما يميل البعض إلى تجنب تناول وجبة السحور أو قلة الاهتمام بها، يعمد آخرون إلى المبالغة أو ارتكاب بعض الأخطاء في طبيعة الطعام أو حتى المشروبات خلال هذه الوجبة.

وقدمت استشارية الصحة والتغذية الدكتورة لمى النائلي من «ويلناس باي ديزاين»، خمسة إرشادات لكيفية تناول السحور على نحو صحي، وتجنب بعض العادات الخاطئة التي قد ترهق الصائم في اليوم التالي من الصيام.

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