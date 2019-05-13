5 مخاطر لإهمال وجبة السحور

المصدر: ديانا أيوب ــ دبي

تنحصر الوجبات الغذائية التي يتناولها الصائم خلال شهر رمضان المبارك بوجبتين رئيستين، ويولي كثير من الصائمين أهمية كبرى لوجبة الإفطار، ويتم إهمال السحور، كما يعمد البعض إلى الاستغناء عن هذه الوجبة من وقت إلى آخر أو حتى طوال شهر الصوم، والاكتفاء بالإفطار فقط.

ويوصي خبراء التغذية والصحة بضرورة المحافظة على تناول وجبة السحور، لما تحمله من فوائد صحية، وينصحون من لا يمكنه الاستيقاظ للسحور، بتناول الوجبة في وقت متأخر قبل النوم.

وهنا خمسة أضرار يتعرّض لها الجسم عند إهمال وجبة السحور:

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