كوني جميلة في شهر رمضان

المصدر: الامارات اليوم - دبي

نترقب جميعنا حلول شهر رمضان المبارك بفارغ الصبر، فهو شهر الإيمان والعبادة، مع ما يعنيه ذلك من طقوس روحية وممارسات دينية. كما يُعتبر الفترة المثالية لإعادة التواصل مع أفراد العائلة والمقرّبين والأصدقاء، وللتمتع معهم بأجمل الأوقات التي نقضيها حول المائدة، نتشارك وإياهم الأحاديث ووجبات الطعام.

خلال هذا الشهر الفضيل، يتغيّر نمط حياتنا اليومية، بما يتلاءم مع أوقات الصيام والإفطار، وينعكس هذا الأمر ارتباكاً في بشرتنا.. فبسبب تغيّر نمط عذائنا وتبدّل مواعيده، نحتاج إلى مزيد من الاهتمام بكيفية توفير الغذاء المناسب للبشرة، حفاظاً على سلامتها وصحتها ونضارتها.

الدكتور ماهر الأحدب يقدم لك بعض النصائح، لكي تحافظي على إشراقة بشرتك، حتى خلال شهر رمضان.

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