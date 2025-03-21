العرقسوس.. فوائد غذائية في كوب

تشتهر مادة العرقسوس، المستمدة من جذور نبتة العرقسوس، بمذاقها اللذيذ الذي يجعلها محبوبة في عالم الحلويات، وكذلك المشروبات التي تقدم في رمضان.

ويمكن استخدام العرقسوس ضمن وصفات الحلويات، أو حتى كبديل للمشروبات الغنية بالسكر، إذ يعد من المشروبات الصحية التي تُعد في المنزل، كما أن هذه المادة تدخل في العلاجات ومستخلصات المكملات الغذائية.

ويتميز مشروب العرقسوس بكونه معتدل السعرات الحرارية، فكل 11 غراماً من قطعه تحتوي على 39 سعرة حرارية، وتسعة غرامات من الكربوهيدرات، وخمسة غرامات من السكر، وثلاثة غرامات من البروتين.

ويحتوي العرقسوس على الفلافونويدات، ما يجعله مفيداً في تهدئة مشكلات الجهاز الهضمي، ويخفف الآلام المصاحبة لعسر الهضم الوظيفي، وهو اضطراب مزمن يتسبب في عدم الراحة في الجزء العلوي من البطن، كما يقلل أعراض الشعور بالغثيان والحرقة، ويساعد العرقسوس في معالجة مشكلات الجهاز التنفسي، لذا يتم تناوله مكمّلاً لتحفيز إخراج البلغم، أو لتخفيف حدة أعراض الربو.

ويحتوي نبات العرقسوس على مضادات الأكسدة، ما يجعله من النباتات التي تخفف خطورة الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وتساعد في تأخير الشيخوخة، ويخفف شراب العرقسوس من فرص الإصابة بحمى البحر الأبيض المتوسط، وهو اضطراب مناعي وراثي يسبب ارتفاعاً متكرراً لدرجة الحرارة، والتهاباً مؤلماً يصيب البطن والرئتين والمفاصل.

ويحمل العرقسوس منافع جمالية، إذ يمكن استخدامه في علاج مشكلة تساقط الشعر وتحفيز نموه.

. 39 سعرة حرارية في كل 11 غراماً من قطع العرقسوس.

. يمكن استخدام العرقسوس ضمن وصفات الحلويات أو حتى كبديل للمشروبات الغنية بالسكر.