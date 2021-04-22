طبق اليوم.. قطايف مع اللبنة

المصدر: حياة الحرزي ■ دبي

مذاقات شهية، وأطباق متنوّعة تجوب المدن، لتقدم لنا باقة مختارة من الأصناف الرمضانية المتنوّعة، بوصفات مبتكرة، وقوالب عصرية ترضي جميع الأذواق، يعدّها لـ«الإمارات اليوم» الشيف اللبناني سيزر نصر، بلمسات معاصرة وخطوات بسيطة، يمزج فيها مجموعة واسعة من النكهات الجديدة والمكونات المتنوّعة في وصفات متفرّدة وخيارات مميّزة تناسب الموائد العربية في رمضان.

تعد القطايف من الحلويات الشعبية المشهورة بشكل كبير في بلاد الشام، خصوصاً في فلسطين وسورية، كما عرفت القطايف كذلك في مصر، التي باتت فيها متصلة بلمة الأصدقاء والأهل وكذلك المناسبات العائلية المختلفة. أما في الشهر المبارك فيتم تناول القطايف بعد وجبة الإفطار خلال السهرات الرمضانية الطويلة أو في السحور، وذلك باعتبار قيمتها الغذائية المهمة، واحتواء هذا الطبق المميز على العديد من العناصر الغذائية المساعدة لجسم الصائم، مثل الألياف والمغنيسيوم والدهون غير المشبعة، في حال تم إعدادها بالمكسرات وكذلك البروتينات والكربوهيدرات.

هناك العديد من الطرق التي تحضر بها القطايف، والعديد من الحشوات التي نستطيع وضعها داخل عجينة القطايف، مثل الجبن، واللوز، والجوز، والفستق الحلبي، والشوكولاتة، والموز، والقشطة وغيرها من المكونات. كما يختلف مذاق القطايف بشكل كبير تبعاً لنوع الحشوة المستخدمة، إذ يمكن أن تقدم كذلك بحشوات متنوعة، كطبق مالح على طاولة الطعام، مثلما سيعدها الشيف سيزر في هذه الوصفة مع اللبنة والخضار، لتكون وجبة رمضانية خفيفة لذيذة وصحية.

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